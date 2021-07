DJ MARKET TALK: Allianz pode registar prejuízos de EUR300M devido a cheias

(DJ Bolsa)-- A Allianz pode registar prejuízos de até EUR300 milhões devido às cheias graves na Europa ocidental, diz a Berenberg. A seguradora alemã tem uma quota de mercado de 15% nos seguros não-vida na Alemanha e a quota de mercado local nos dois estados onde as cheias atingiram mais é de cerca de 13%, segundo a Berenberg. No entanto, apenas 37% das casas na zona de Renânia-Palatinado e 47% na região da Renânia ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone