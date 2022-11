DJ MARKET TALK: Allianz supera previsões com melhoria da orientação, recompras

(DJ Bolsa)-- A Allianz superou as expectativas para os resultados do 3T, com uma melhoria da orientação, um capital mais robusto do que o esperado e um programa de recompras de EUR1 mil milhões, dizem os analistas do Jefferies, numa nota. A seguradora alemã também reviu em alta a orientação para 2022, dizendo que ficaria agora no patamar superior da previsão do lucro operacional de entre EUR12,4 mil milhões-EUR14,4 mil ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.