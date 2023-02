DJ MARKET TALK: Alteração de remuneração do BCE menos drástica do que o receado

(DJ Bolsa)-- A decisão do BCE de baixar o teto da remuneração dos depósitos soberanos dos países da Zona Euro para 20 pontos abaixo da taxa de curto prazo do euro, a partir de 1 de maio, é menos drástica do que o receado, refere Jussi Hiljanen, do SEB. "Os mercados descontavam riscos de o BCE introduzir uma taxa ainda mais baixa do que -20 pontos base, o que teria encorajado os governos a mover os depósitos para instrumentos ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.