DJ MARKET TALK: Alterações de politica do BCE improváveis no primeiro semestre

(DJ Bolsa)-- O BCE não deve apresentar qualquer alteração significativa da política monetária no primeiro semestre do ano, "a não ser que haja um apocalipse zombie", refere Konstantin Veit, gestor sénior de portefólio para taxas em euros da Pimco. O responsável espera que a reunião de setembro do BCE seja interessante, já que o banco planeia concluir a revisão de estratégia nessa altura e ...

