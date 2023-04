DJ MARKET TALK: Alumínio, cobre da Rio Tinto vão brilhar nos próximos anos

(DJ Bolsa)-- A contribuição dos lucros das operações da Rio Tinto fora do lucrativo negócio australiano de minério de ferro deve aumentar acentuadamente nos próximos três anos e deve até 2025 mais do que compensar a queda dos proveitos desta matéria-prima, disse o analista do Citi Paul McTaggart numa nota de research. Os lucros subjacentes dos negócios da Rio Tinto além da divisão de minério de ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.