DJ MARKET TALK: Alvo da inflação de Sunak parece mais distante

(DJ Bolsa)-- O alvo do primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, de reduzir a inflação pela metade até ao final do ano está a começar a parecer menos provável, já que a inflação mostra bastante resistência, disse Victoria Scholar, responsável de investimentos da Interactive Investor. Perto de meados de 2023, a inflação terá de estar perto de 7,5% para colocá-la a caminho para atingir ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.