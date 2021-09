DJ MARKET TALK: Alvo da inflação do BCE precisa de mais suporte do lado orçamental

(DJ Bolsa)-- Para a nova estratégia do Banco Central Europeu ganhar credibilidade, as suas projeções da inflação precisam de mover-se acima de 2% pelo menos temporariamente, e isto pode precisar de passos adicionais do lado orçamental, dizem Elga Bartsch, responsável de research macro do BlackRock Investment Institute e Jean Boivin, líder do BlackRock Investment Institute. "Eventualmente, para o BCE centrar de forma sustentá... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

