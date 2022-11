DJ MARKET TALK: Alvo da margem de 2025 da Renault é conservador

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- O plano da Renault para os próximos anos parece como que foi imaginado, embora o alvo da fabricante de automóveis de uma margem operacional acima de 8% em 2025 pareça conservador, dizem os analistas da Stifel Pierre-Yves Quemener e Daniel Schwarz, numa nota de research. Ainda assim, O alvo da margem recentemente anunciado é "um passo real de mudança comparando com o passado de 25 anos de baixa rentabilidade da Renault"... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.