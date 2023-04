DJ MARKET TALK: Alvo de 2% da Fed ainda está distante

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A política da Reserva Federal dos EUA deve continuar a ter o impacto desejado nas pressões de preços, mas o alvo de inflação de 2% continua muito distante, diz Michael Weisz, presidente da firma de investimento de ativos alternativos Yieldstreet, numa nota. A tese "mais elevadas por mais tempo" pode incluir tanto taxas de juro como os preços no geral, pelo que o abrandamento da inflação pode não ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.