DJ MARKET TALK: Alvo de Beijing para PIB pode ser patamar inferior de intervalo

(DJ Bolsa)-- O mercado não deve ficar dececionado acerca do alvo conservador de crescimento económico da China para 2023 de cerca de 5,0%, uma vez que é provável que seja mais o patamar inferior de um intervalo do que uma meta, referem os economistas da Macquarie Larry Hu e Yuxiao Zhang. A Macquarie mantém a sua previsão de crescimento nos 5,5%. A possibilidade de um programa de estímulos massivo de Beijing é baixa tendo em ...