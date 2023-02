DJ MARKET TALK: Alvo de entregas da Airbus está abaixo do consenso

(DJ Bolsa)-- O alvo da Airbus para entregar cerca de 720 aviões a clientes este ano está abaixo do consenso, escreve Charles J Armitage, do Citi, numa nota de research. A empresa entregou 661 aviões em 2022, abaixo do alvo de 720 que tinha definido anteriormente devido aos problemas com as cadeias de fornecimento. O alvo, que foi efetivamente atrasado um ano, está acima das previsões do Citi de 711 entregas, mas abaixo do consenso de 740 ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.