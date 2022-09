DJ MARKET TALK: Alvo de exportação de minério de ferro da Rio Tinto está em foco

(DJ Bolsa)-- A Rio Tinto estará a trabalhar para suavizar o impacto de um descarrilamento de um comboio nas suas operações de minério de ferro no oeste australiano que resultou numa semana de problemas para a recuperação ferroviária. O descarrilamento aconteceu a 3 de setembro na linha ferroviária de Gudai-Darri da Rio Tinto, com 20 vagões a descarrilarem na parte de trás de um comboio autónomo. Um porta-voz ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone