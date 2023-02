DJ MARKET TALK: Alvo de inflação de 2% do BCE está ainda bastante distante

(DJ Bolsa)-- O alvo de inflação do Banco Central Europeu de 2% está ainda bastante distante, refere Fritzi Koehler-Geib, economista-chefe do KfW, numa nota. Os preços no consumidor da Zona Euro subiram 8,5% em termos homólogos em janeiro, face a um ganho de 9,2% em dezembro e abaixo do ritmo previsto por economistas numa sondagem do WSJ de 9,1%. "O fator decisivo para a orientação da política monetária é saber ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.