DJ MARKET TALK: Alvos da Eni para total do ano inspiram confiança

(DJ Bolsa)-- Os resultados do quarto trimestre da Eni falharam as expectativas para o EBIT, mas foram o culminar de 2023 em que a empresa cumpriu os alvos do total do ano, o que pode reforçar o sentimento dos investidores da energética italiana, dizem os analistas do Jefferies numa nota. Os analistas notam que esperam alguma queda das ações esta sexta-feira devido ao EBIT ter ficado 5% abaixo das expectativas dos analistas para o quarto trimestre.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.