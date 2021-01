DJ MARKET TALK: Alvos da Renault não surpreendem - Citi

(DJ Bolsa)-- A nova estratégia da Renault não é uma grande surpresa, já que o CEO da empresa está em contacto com analistas e investidores desde que assumiu o cargo, disseram analistas do Citi. O plano contém fatores positivos, segundo os analistas, que apontam que "o compromisso com os alvos de caixa de curto prazo é positivo, pois continua a ser a principal preocupação dos investidores". O alvo das margens ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone