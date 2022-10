DJ MARKET TALK: Alvos de produção da Rio Tinto em risco

(DJ Bolsa)-- A Rio Tinto pode ter dificuldades para cumprir a orientação de produção de 2022 para as operações de minério de ferro da Austrália, disseram analistas do Morgan Stanley, antes do relatório operacional do terceiro trimestre da mineira, que deve ser divulgado na terça-feira. Os analistas disseram que a mina Gudai-Darri da Rio Tinto, recentemente suspensa devido ao descarrilamento de um comboio, é fundamental ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.