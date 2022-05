DJ MARKET TALK: Alvos do CaixaBank são sólidos, mas nada de especial - Jefferies

(DJ Bolsa)-- Os novos alvos do CaixaBank parece corretos, mas não sugerem um potencial de subida muito elevado em comparação com as expectativas atuais, dizem analistas do Jefferies numa nota de research. Os alvos de retornos de capital do banco espanhol, incluindo uma recompra de ações de EUR1,8 mil milhões em 2022 e um dividend payout de mais de 50%, ficam em linha com as expectativas, especialmente porque a administração ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

