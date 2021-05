DJ MARKET TALK: Amazon em negociações com a MGM -media

(DJ Bolsa)-- A Amazon está em negociações para comprar a MGM, o último grande estúdio independente em Hollywood, numa decisão que vai reforçar o conteúdo do serviço Prime Video, noticia a Barron's. As negociações acontecem perante uma aceleração da consolidação da indústria devido às mudanças do comportamento do consumidor causadas pela pandemia da Covid-19. A Barron'... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

