DJ MARKET TALK: Amazon encerra temporariamente armazém em Nova Jérsia

(DJ Bolsa)-- A Amazon encerrou temporariamente um armazém em Nova Jérsia devido a um surto de casos de Covid-19 nos últimos dias do pico da época festiva. A empresa disse que o programa de testes interno detetou um aumento dos casos assintomáticos num centro de triagem em Robbinsville, NJ. O armazém está "proativamente encerrado" até 26 de dezembro e os trabalhadores vão ser pagos pelos turnos perdidos, disse ...

