DJ MARKET TALK: Amazon, Splunk, IBM ajudam a estabelecer rede de cibersegurança

(DJ Bolsa)-- O negócio cloud AWS da Amazon, a empresa de cibersegurança Splunk Inc. e a unidade de segurança da International Business Machines Corp., entre outras, lançaram o Open Cybersecurity Schema Framework, ou OCSF, esta quarta-feira na conferência de cibersegurança Black Hat USA, em Las Vegas. Outras empresas que ajudaram a criar a rede -- um mecanismo comum de dados para partilhar informação de cibersegurança que ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone