DJ MARKET TALK: Ambiente de crescimento lento favorece investidores em obrigações

(DJ Bolsa)-- Uma ligeira recessão na Europa e um crescimento mais lento nos EUA na primeira metade de 2023 podem ser seguidos por uma estabilização e uma recuperação na segunda metade do ano, refere a Degroof Petercam Asset Management numa nota. No curto prazo, a gestora de ativos procura por oportunidades de yield nos mercados de obrigações, "uma vez que oferecem retornos atrativos neste ambiente de crescimento lento"... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.