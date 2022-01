DJ MARKET TALK: Ambiente do mercado de obrigações europeu deve ser mais desafiante

(DJ Bolsa)-- O ambiente geral nos mercados de obrigações soberanas da Zona Euro deve ficar gradualmente mais desafiante, diz Jan von Gerich, analista-chefe do Nordea. As yields das obrigações de mais longo prazo têm subido recentemente e o Nordea espera que o movimento ascendente continue, mas de uma forma "relativamente moderada", diz. O suporte do Banco Central Europeu está a diminuir gradualmente, embora as medidas de restriç... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone