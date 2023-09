DJ MARKET TALK: Amundi corta outlook da China; vê recessão ligeira nos EUA

(DJ Bolsa)-- A Amundi cortou as suas previsões para o crescimento económico chinês, refletindo "uma transição económica mais rápida em direção a um crescimento mais lento e sustentável", diz Vincent Mortier, CIO da Amundi numa nota. A Amundi cortou as previsões de crescimento da China em 2023 para 4,9% face a 5,1%, e ainda mais em 2024 e 2025: para 3,7% e 3,4%, respetivamente, contra previsões ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.