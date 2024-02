DJ MARKET TALK: Analistas da China perspetivam mais medidas de suporte

(DJ Bolsa)-- Após as recentes medidas tomadas pelos responsáveis chineses para fazer face à queda das ações, os economistas do HSBC pensam que pode estar a caminho mais suporte. Os reguladores estão a intensificar os esforços para estabilizar os mercados de ações, procurando acalmar as expectativas, punir as vendas a descoberto mal-intencionadas e incentivar os investidores institucionais a aumentarem as participaç... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.