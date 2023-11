DJ MARKET TALK: Ano fiscal de 2025 da Vodafone pode ser afetado por encargos mais altos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A Vodafone reportou um primeiro semestre fiscal forte, mas os analistas do Citi Georgios Ierodiaconou e Mollie Witcombe têm receios para o ano fiscal de 2025. O impacto das alterações da Nebenkostenprivileg -- que inclui a TV por cabo obrigatória ou mudanças da banda larga nos contratos de licenças, seja o serviço utilizado ou não -- pode superar um impacto mínimo de EUR300 milhões, escrevem os analistas.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.