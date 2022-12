DJ MARKET TALK: Antecipação do mercado sobre mudança não ajuda bancos centrais

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- Não ajuda os bancos centrais que os mercados de rendimento fixo já tenham começado a descontar uma mudança rápida da política monetária, diz Hendrik Tuch, responsável de taxas da NL Aegon Asset Management. "As condições financeiras mais acomodatícias são prejudiciais na tentativa [dos bancos centrais] em reduzir a inflação para níveis mais normais", diz o responsá... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.