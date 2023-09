DJ MARKET TALK: ANZ melhora previsão de crescimento do PIB da China para 5,1%

(DJ Bolsa)-- O ANZ revê em alta a previsão do PIB de 2023 da China para 5,1% face a 4,9% previstos anteriormente, depois de os dados de agosto terem mostrado alguns sinais de estabilização. "A aterragem suave da China está à vista", diz o banco, acrescentando que as vendas a retalho e a indústria do país parecem ter saído de um fundo. Os analistas do ANZ esperam que a economia da China continue a melhorar no ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.