DJ MARKET TALK: ANZ revê em alta previsão de crescimento do PIB da China para 2023

(DJ Bolsa)-- O ANZ espera que a economia da China cresça 5,4% em 2023, face a uma previsão anterior de 4,2%, citando as recentes medidas de Beijing em aliviar as medidas contra a Covid-19 e de resgate do setor imobiliário. O banco mantém a previsão para 2022 nos 3,0%, tendo em conta a situação preocupante da Covid-19 em Chongqing e Guangzhou, duas cidades importantes. "Mantemos a nossa visão de longo prazo de que a China ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.