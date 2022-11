DJ MARKET TALK: ANZ vê impacto limitado do plano imobiliário da China

(DJ Bolsa)-- O impacto do mais recente plano de ajuda da China para o setor imobiliário no crescimento não vai ser comparável ao da abordagem tida em 2016-17, diz o ANZ. O plano não tem medidas para aumentar a procura e a habitação social vai ter um papel maior, diz o banco. As anteriores medidas do lado da procura, incluindo uma redução dos limites à compra e cortes de taxas hipotecárias, não aumentaram as vendas,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.