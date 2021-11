DJ MARKET TALK: Aposta do BBVA na Turquia não agrada aos investidores

(DJ Bolsa)-- O BBVA fez uma alteração importante na sua narrativa, dizem analistas do UBS. "Acreditamos que os investidores estavam a olhar para o CMD à espera de uma subida (moderada) dos resultados e especialmente garantias na frente de retornos/alocação de capital. Em vez disso, o fluxo noticioso de segunda-feira incluiu duplicar a dependência do banco na Turquia (...) numa altura de nova fragilidade [no forex]", diz o UBS.... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

