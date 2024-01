DJ MARKET TALK: Apostas de cortes de taxas rápidos da Fed recuam ligeiramente

(DJ Bolsa)-- Os investidores recuam um pouco nas apostas de um ciclo agressivo de cortes das taxas de juro este ano perante as declarações hawkish de responsáveis da Reserva Federal dos EUA e de dados norte-americanos acima do esperado. Na ferramenta FedWatch da CME, as probabilidades de um corte das taxas inicial de 25 pontos base em março desceram para 56% face a 65% há uma semana, enquanto a manutenção tem hipóteses de 43%,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.