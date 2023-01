DJ MARKET TALK: Apostas de subidas de taxas do BOE vistas como exageradas

(DJ Bolsa)-- As expectativas do mercado para o rumo das taxas de juro do Banco de Inglaterra, ou BOE, são exageradas, refere a Investec. A curva futura da libra está a descontar uma probabilidade de 80% de o BOE aumentar as taxas em 50 pontos base na reunião de 2 de fevereiro e esperam um pico das taxas de 4,5% em agosto face a 3,5%, refere o analista Investec Philip Shaw numa nota. "Duvidamos que o comité seja assim tão agressivo com ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.