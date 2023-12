DJ MARKET TALK: Apostas em cortes antecipados das taxas dos EUA aumentam

(DJ Bolsa)-- O presidente da Reserva Federal dos EUA, Jerome Powell, diz que é demasiado cedo para falar sobre os cortes das taxas, mas os mercados parecem discordar. As probabilidades de um primeiro corte de 25 pontos base em março sobem para 55% face a 41,5% na quinta-feira, na ferramenta FedWatch da CME. Um corte em janeiro tem agora um desconto de 10%, face a 4% na quarta-feira e zero há uma semana. Os futuros de fundos da Fed indicam que os investidores ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.