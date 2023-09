DJ MARKET TALK: Apostas na subida dos juros da Fed recuam

(DJ Bolsa)-- Os crescentes sinais de abrandamento económico nos EUA levam os mercados a descontar a um aumento das taxas de juro por parte da Fed até novembro. A FedWatch do CME prevê as hipóteses de um aumento de 35%, abaixo dos 56% da semana anterior. Os dados de sexta-feira mostraram que a taxa de desemprego de agosto subiu inesperadamente de 3,5% para 3,8%. No início desta semana, o PIB e outras estatísticas laborais também ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.