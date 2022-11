DJ MARKET TALK: Apple com falta de stock de iPhone 14 antes da temporada de Natal

(DJ Bolsa)--A Wedbush acredita que a procura pelo iPhone 14 no fim de semana do feriado da Black Friday "está muito à frente da oferta e pode causar um cenário de forte escassez antes da temporada de Natal". Os analistas Dan Ives e John Katsingris disseram que as paralisações relacionadas com a Covid na China da Foxconn retiraram cerca de 5% das unidades do iPhone 14 à cadeia de distribuição e estão a sinalizar ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.