DJ MARKET TALK: Apple deve beneficiar de corrida de IA entre Google, Microsoft

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A Apple pode beneficiar potencialmente da corrida de inteligência artificial entre os motores de busca Google da Alphabet e Bing da Microsoft. A Apple, que tem um acordo para que o Google seja o motor de busca por defeito nos seus dispositivos iOS, pode renegociar termos melhores ou considerar uma mudança para o Bing, referem Wamsi Mohan e Ruplu Bhattacharya, analistas da BofA Securities, numa nota de research. Isto surge depois de o New York ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.