DJ MARKET TALK: Apple deve registar rara queda das vendas nos resultados

(DJ Bolsa)-- A Apple deve anunciar a primeira queda das receitas em quase quatro anos depois do fecho dos mercados dos EUA. A fabricante do iPhone deve registar uma descida de 2% das vendas para $121,42 mil milhões no trimestre de dezembro. Durante a importante época festiva, a empresa teve dificuldade em acompanhar a procura dos modelos iPhone 14 Pro uma vez que as restrições da Covid-19 na China causaram perturbações na fábrica ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.