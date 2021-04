DJ MARKET TALK: Apple deve superar previsões de resultados no segundo trimestre

(DJ Bolsa)-- A Apple apresenta os resultados do segundo trimestre fiscal a 28 de abril e deve registar receitas e lucros por ação acima das previsões de consenso, com base nas fortes vendas unitárias e preços médios de venda dos iPhones, refere o UBS. O banco espera que a Apple registe receitas trimestrais de $81,17 mil milhões, face a uma previsão de consenso de $76,55 mil milhões. O EPS deve ficar nos $1,02, que compara ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

