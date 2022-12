DJ MARKET TALK: Apple melhora tempos de espera de entrega do iPhone

(DJ Bolsa)-- O UBS reduziu a estimativa de EPS do trimestre de dezembro da Apple para $1,93 contra um consenso de $1,99 depois de reduzir a receita do iPhone e a receita total do trimestre em cerca de 5% e 3%, respetivamente, devido às perturbações na produção conhecidas na China. O banco de investimento observa que, nos EUA, os tempos de espera para o 14 Pro e o 14 Pro Max caíram para cerca de 23 dias em comparação com cerca ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.