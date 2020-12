DJ MARKET TALK: Aproximam-se os últimos leilões de obrigações da Zona Euro

(DJ Bolsa)-- Alemanha, Espanha e Itália já só têm um leilão de obrigações soberanas cada esta semana, depois dos quais cada país da Zona Euro terá completado os respetivos programas de emissão de obrigações. Esta quarta-feira, a Alemanha vai leiloar EUR3 mil milhões de Schatz até dezembro de 2022, que parecem historicamente baratas versus os swaps de um ano e também numa posição ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

