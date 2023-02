DJ MARKET TALK: Aquisição da Air Europa pela IAG deve ser aprovada desta vez

(DJ Bolsa)-- A International Consolidated Airlines Group fez uma oferta para adquirir os 80% que não detém da companhia aérea espanhola Air Europa por cerca de EUR400 milhões e prevê que as aprovações regulatórias levem cerca de 18 meses, disse Sathish B. Sivakumar, analista do Citi nota. As tentativas anteriores da empresa de adquirir a companhia aérea fracassaram devido a contratempos regulatórios. "No entanto,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.