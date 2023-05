DJ MARKET TALK: Aquisição da Chevron fora da Bacia de Permian é surpreendente

(DJ Bolsa)-- A Chevron parece ter surpreendido o mercado ao anunciar os planos para adquirir a PDC Energy, uma empresa cujos ativos não estão na todo-poderosa Bacia de Permian, no Texas ocidental e no Novo México, mas na pouco conhecida Bacia de Denver-Julesburg. "O mercado estava focado na Chevron potencialmente adquirir um ativo em Permian", referem os analistas Jason Gabelman e Gabe Daoud, da Cowen, numa nota. "A PDCE é uma produtora ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.