DJ MARKET TALK: Aquisição da CinCor pela AstraZeneca foi boa opção

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)--A aquisição da empresa de biotecnologia norte-americana CinCor pela AstraZeneca por um valor total de até $1,8 mil milhões parece um bom negócio à primeira vista e fortalece o portefólio cardiorrenal da farmacêutica anglo-sueca, diz a Shore Capital. A aquisição gira em torno do principal ativo da CinCor, o baxdrostat, um medicamento pronto para a Fase 3 que está a ser desenvolvido para a hipertensã... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.