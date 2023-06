DJ MARKET TALK: Aquisição da Neptune pela Eni aumenta exposição europeia ao gás

(DJ Bolsa)-- A aquisição pela Eni da empresa independente de exploração e produção de energia Neptune Energy seria uma operação pequena que aumenta a exposição da empresa italiana de energia ao gás europeu, disseram analistas do Citi. A Eni disse na sexta-feira que, em conjunto com a Var Energi, concordou em adquirir todo o portefólio da Neptune, além das operações na Alemanha. "Prevemos ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.