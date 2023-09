DJ MARKET TALK: Aquisição da Nestlé no Brasil é boa estratégia

(DJ Bolsa)-- A decisão da Nestlé de comprar uma participação maioritária numa fabricante de chocolates premium no Brasil aumenta a sua exposição aos mercados emergentes, diz Andreas von Arx, da Baader Helvea, numa nota. "Aplicar mais atenção nos negócios dos mercados emergentes na confeitaria é a decisão acertada no curto/médio prazo, tendo em conta que estes mercados oferecem um maior potencial ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.