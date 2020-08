DJ MARKET TALK: Aquisição da Principia faz sentido para a Sanofi

(DJ Bolsa)-- A compra da Principia pela Sanofi faz sentido estratégico, uma vez que a farmacêutica francesa se foca em negócios que reforcem o segmento de Investigação & Desenvolvimento, diz a HSBC Global Research. O forte desempenho do tratamento para esclerose múltipla BTK Inhibitor SAR442168 -- que a Principia tem licenciado à Sanofi até agora -- reduz o risco do negócio de $3,4 mil milhões. Embora os termos do negócio sejam ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone