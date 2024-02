DJ MARKET TALK: Aquisição do Tesco Bank trará sinergias ao Barclays

(DJ Bolsa)-- O negócio do Barclays para comprar operações do Tesco Bank é inteligente porque aposta na área de experiência do banco, nomeadamente produtos de crédito ao consumo com yields elevadas e uma parceria de cartões de retalho, diz o Jefferies numa nota. "O foco nos empréstimos não garantidos e os cartões de lojas jogam a favor dos pontos fortes do Barclays e os termos financeiros são atrativos ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.