DJ MARKET TALK: ArcelorMittal deve ganhar ímpeto com melhoria do mercado

(DJ Bolsa)-- A ArcelorMittal deve ganhar robustez com a melhoria das condições do mercado do aço, dizem analistas do UBS numa nota de research. O UBS elevou a recomendação das ações para comprar face a vender e o preço-alvo para EUR30,70 contra EUR26. Após a redução de stock de 2022, o preço do aço na Europa subiu agressivamente devido à limitação de importações e tendê... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.