DJ MARKET TALK: ArcelorMittal deve melhorar no segundo trimestre mas depende da China

(DJ Bolsa)-- A ArcelorMittal deve reportar uma evolução sequencial no segundo trimestre devido à melhoria dos spreads na Europa e nos EUA e pela primeira consolidação da CSP no Brasil, refere o analista do Deutsche Bank Bastian Synagowitz numa nota de research. Isto apesar de uma esperada fraca performance no negócio de mineração da empresa sediada no Luxemburgo, pressionada pelos fracos preços e volumes, diz Synagowitz.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.