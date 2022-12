DJ MARKET TALK: Aspirações da Novartis além de 2027 precisam de ser fundamentadas

(DJ Bolsa)-- A Novartis está atualmente numa fase de transição, em que a visibilidade dos principais motores de crescimento está reduzida e o potencial para mais do que compensar a expiração de patentes é incerto, dizem analistas do UBS numa nota. Tendo em conta que o alvo da margem da nova Novartis -- que exclui a Sandoz -- de mais de 40% está ligado ao crescimento das receitas, a empresa pode não atingir este ní... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.